Минулої доби захворювання на коронавірус підтвердили у 83 киян, – Кличко



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Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі

За минулу добу одужали 12 мешканців столиці

Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 83 людини. Померли 2 хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Останніми днями кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще в 83 людей. 11 з них – медики. Двоє людей за минулу добу померли. Всього за період пандемії 75 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 3375 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, у кого хворобу підтвердили минулої доби: 41 жінка віком від 19 до 79 рокiв та дівчинка, якій 10 років. А також 38 чоловіків від 18 до 82 рокiв. І троє хлопчиків віком 8, 10 та 13 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 19, Деснянському – 17, в Дарницькому і Дніпровському – по 10 випадків.

«До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Це – чи не найбільша кількість госпіталізованих за одну добу за весь період пандемії. Загалом у лікарнях з діагнозом коронавірус сьогодні лікуються 205 пацієнтів, в тому числі 5 дітей. 35 хворих – у важкому стані. Троє – під апаратами ШВЛ. Ще 67 людей перебувають в стаціонарах з підозрою на коронавірус. Серед них 8 дітей», – додав мер Києва.

Одужали за минулу добу 12 мешканців столиці. Усього коронавірус подолали 888 киян.

«Я закликаю всіх не розслаблятися і не нехтувати правилами безпеки! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від Covid-19.

Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777

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Нагадаємо, станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).

Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).