У Києві поліцейські виявили у занедбаній будівлі чотиримісячну дівчинку (фото)

Правоохоронці забрали дитину в жінки, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння

До поліції Києва зателефонувала мешканка Голосіївського району та повідомила, що на вулиці Академіка Заболотного під час прогулянки з собакою помітила у занедбаній споруді візочок із дитиною, а також двох невідомих чоловіків та жінку напідпитку. Оперативний черговий негайно зорієнтував на виклик наряд патрульної поліції та ювенальних поліцейських. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці виявили у помешканні жінку у стані алкогольного сп’яніння з двома чоловіками, а поруч стояв візочок із маленькою дитиною.

«Приміщення, де оселилася мати з малечею, не можна назвати місцем проживання. Ми пропонували жінці тимчасовий притулок із належними умовами, аби вона могла знайти собі житло чи повернутися до родичів в Одеську область, але жінка категорично відмовилася. Тож ми невідкладно викликали «швидку» та повідомили про подію співробітникам районної служби у справах дітей та сім’ї, аби вилучити дівчинку, оглянути її та помістити до лікарні», – розповіла інспекторка ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Лілія Кордяк.

Зараз дитина перебуває у закладі охорони здоров’я. Зі слів лікарів, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

На матір правоохоронці склали протокол за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей».

«Аби забрати 4-місячну дитину, мати повинна покращити умови проживання. Якщо цього не відбудеться, служба у справах дітей та сім’ї прийматиме відповідне до закону рішення», – додала Кордяк.