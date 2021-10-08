У Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток
Чоловік вчинив відносно дев'ятирічних дівчаток розпусні дії сексуального характеру
Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно 50-річного мешканця столиці, який наприкінці серпня 2021 року вчинив розпусні дії щодо малолітніх дівчат та обікрав одну з них (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 186 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами обвинувачення, чоловік помітив двох 9-річних дівчат, які прогулювалися вулицею та став за ними стежити.
Зайшовши слідом за дітьми до ліфта будинку та переконавшись у відсутності сторонніх осіб, чоловік вчинив відносно малолітніх потерпілих розпусні дії сексуального характеру.
Крім того, чоловік погрожуючи застосуванням насильства, відібрав у одної з потерпілих кишенькові гроші.
За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.
Обвинуваченому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Слідство триває.
15 вересня цього року чоловік проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці, де, скориставшися відсутністю сторонніх осіб, вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також нещодавно чоловік заманив двох малолітніх дівчат до недобудови на проспекті Георгія Ґонгадзе, напоїв їх алкоголем та щодо однієї з них вчинив розпусні дії.
Раніше в Києві було засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика.
Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.