У Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток

Чоловік вчинив відносно дев'ятирічних дівчаток розпусні дії сексуального характеру

Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно 50-річного мешканця столиці, який наприкінці серпня 2021 року вчинив розпусні дії щодо малолітніх дівчат та обікрав одну з них (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 186 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами обвинувачення, чоловік помітив двох 9-річних дівчат, які прогулювалися вулицею та став за ними стежити.

Зайшовши слідом за дітьми до ліфта будинку та переконавшись у відсутності сторонніх осіб, чоловік вчинив відносно малолітніх потерпілих розпусні дії сексуального характеру.

Крім того, чоловік погрожуючи застосуванням насильства, відібрав у одної з потерпілих кишенькові гроші.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Обвинуваченому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Слідство триває.

15 вересня цього року чоловік проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці, де, скориставшися відсутністю сторонніх осіб, вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також нещодавно чоловік заманив двох малолітніх дівчат до недобудови на проспекті Георгія Ґонгадзе, напоїв їх алкоголем та щодо однієї з них вчинив розпусні дії.

Раніше в Києві було засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика.

Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.