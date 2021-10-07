  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Блукали вночі в кукурудзі. Поліція розшукала зниклих під Києвом дітей (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хлопців під ранок розшукали в кукурудзяному полі - Блукали вночі в кукурудзі. Поліція розшукала зниклих під Києвом дітей (фото, відео)
    Хлопців під ранок розшукали в кукурудзяному полі
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    На розшук неповнолітніх було оперативно піднято всі сили поліції Кагарлика та Обухівщини, спецпризначенців, кінологів і мисливців

    Поліція Київської області розшукала трьох хлопців, які пішли зі школи в Кагарлику та планували втечу до лісу. Про це повідомляє керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

    Дітей знайшли о 4:45 у кукурудзяному полі, де вони блукали серед ночі та навіть зробили схованку.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Блукали вночі в кукурудзі. Поліція розшукала зниклих під Києвом дітей (фото, відео)
    Блукали вночі в кукурудзі. Поліція розшукала зниклих під Києвом дітей (фото, відео)
    Блукали вночі в кукурудзі. Поліція розшукала зниклих під Києвом дітей (фото, відео)
    Блукали вночі в кукурудзі. Поліція розшукала зниклих під Києвом дітей (фото, відео)
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    «Вчора троє 12-річних хлопців близько 11 години самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцеперебування. Поліція встановила, що діти планували втечу заздалегідь і навіть намалювали імпровізований план. Про зникнення хлопчиків нас повідомили вже о 17 годині вечора і на розшук неповнолітніх було оперативно піднято всі сили поліції Кагарлика та Обухівщини, а також спецпризначенців, карний розшук, КОРД, кінологів, ювенальну превенцію і навіть мисливців із тепловізорами для пошуків вночі. На щастя, дітей під ранок знайшли», – написав Нєбитов.

    Як повідомлялося, поліція розшукувала Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н., та Мостіпана Дмитра 2008 р.н.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блукали вночі в кукурудзі. Поліція розшукала зниклих під Києвом дітей (фото, відео)