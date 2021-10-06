Чергова смерть дитини в Києві: дівчинка випала з десятого поверху

Трагедія сталася в будинку на вул. Новгородській, 3

За два дні в Києві загинули дві дитини внаслідок падіння з висоти

На вулиці Новгородській, 3 в Солом'янському районі Києва 13-річна дівчинка випала з вікна будинку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Падіння сталося з вікна десятого поверху.

Від отриманих травм дитина загинула на місці.

На місці працюють правоохоронці та слідчі, які з'ясовують причини та обставини події.

Як повідомлялося, 5 жовтня з багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва випав 8-річний хлопчик. Дитина загинула на місці. Правоохоронці встановлюють обставини падіння хлопчика з 21 поверху.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

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