Чергова смерть дитини в Києві: дівчинка випала з десятого поверху
За два дні в Києві загинули дві дитини внаслідок падіння з висоти
На вулиці Новгородській, 3 в Солом'янському районі Києва 13-річна дівчинка випала з вікна будинку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Падіння сталося з вікна десятого поверху.
Від отриманих травм дитина загинула на місці.
На місці працюють правоохоронці та слідчі, які з'ясовують причини та обставини події.
Як повідомлялося, 5 жовтня з багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва випав 8-річний хлопчик. Дитина загинула на місці. Правоохоронці встановлюють обставини падіння хлопчика з 21 поверху.
Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.
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