У Києві поліцейські затримали іноземця, який зберігав наркотики у чайних пакетиках

У рамках операції «Мігрант» працівники управління протидії наркозлочинності вилучили у студента столичного вузу канабіс

Під час комплексного відпрацювання території Солом’янського району оперативники помітили підозрілого чоловіка, який дивно себе поводив. Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком». «Працівники 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності на бульварі Чоколівському під час



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У рамках операції «Мігрант» працівники управління протидії наркозлочинності вилучили у студента столичного вузу канабіс

Під час комплексного відпрацювання території Солом’янського району оперативники помітили підозрілого чоловіка, який дивно себе поводив.

Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком».

«Працівники 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності на бульварі Чоколівському під час поверхневого огляду перехожого виявили у нього канабіс у чайних пакетиках», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що правоохоронці з’ясували, що затриманий – 23-річний іноземець, студент столичного вузу, який раніше не мав проблем із законом. Під час проведення добровільного огляду кімнати у гуртожитку, в якій жив зловмисник, працівники поліції виявили у нього канабіс.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. 23-річному іноземцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Зараз зловмисника затримали під особисте зобов’язання. Заборонені речовини відправили на експертне дослідження.







