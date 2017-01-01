Столичні поліцейські на Подолі носили на руках «героя парковки»

У Києві ще один порушник заблокував рух трамваїв

На столичному подолі водій покинув власний автомобіль практично на трамвайній колії, чим заблокував рух громадського транспорту. Про це інформує паблік «Київ. Оперативний», повідомляє «Главком». Поліцейські викликали евакуатор, але він затримувався в дорозі. Правоохоронці вирішили самотужки переставити автівку. За цей час