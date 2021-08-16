У Києві поліцейський чотири роки не ходив на роботу, але отримував зарплату

Поліцейський фактично проживав у Львові, а його безпосередній керівник приховував від керівництва столичної поліції факт відсутності підлеглого на роботі

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України 13 серпня повідомили про підозру двом колишнім працівникам столичного управління поліції за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах ( ч. 4 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, працівник одного з управлінь поліції в Києві з метою привласнення грошових коштів вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який виступав пособником у вказаному злочині.

Із жовтня 2016 року по грудень 2019 року вказаний працівник поліції отримував заробітну платню за роботу в органах поліції Києва, при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у місті Львів. У свою чергу, його безпосередній керівник всіма засобами приховував від керівництва столичної поліції факт відсутності свого підлеглого на роботі.

Внаслідок неправомірних дій державі завдано збитків, які становлять близько 400 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.