Киянин підозрюється у вбивстві двох сестер заради квартири

У Києві судитимуть 45-річного місцевого мешканця

Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт відносно 45-річного мешканця Києва за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства двох сестер з метою заволодіння квартирою, а також у незаконному придбанні і зберіганні бойових припасів (ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2020 року в обвинуваченого виник злочинний умисел щодо заволодіння квартирою двох сестер, які не мали близьких рідних. Увійшовши в довіру до потерпілих, 12 листопада 2020 року підозрюваний вчинив вбивство однієї з них, отруївши метиловим спиртом. А наступного дня під вигаданим приводом заманив її сестру до Голосіївського парку та застрелив з вогнепальної зброї.

В межах розслідування 18 листопада 2020-го чоловіку було повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з корисливих мотивів, та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Обвинувачений залишається під вартою.

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