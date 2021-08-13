На Київщині шахрайки пограбували й покусали жінку (фото)

Правоохоронці знайшли грабіжниць у готелі під Вінницею

У селі Трушки Білоцерківського району жінки ромської народності викрали у місцевої жительки 40 тис. грн. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, правоохоронці встановили, що на подвір’я 51-річної господині та її 84-річної матері зайшли три жінки. Дві зловмисниці відволікали матір, а третя зайшла до будинку і викрала гроші.

Коли додому повернулася донька, то побачила, як одна з незнайомок виходить із будинку з грошима в руках. Господиня спробувала відібрати у зловмисниці свої заощадження, у відповідь та вкусила її за руку та втекла.

Працівники кримінальної поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили автомобіль, особу та місце перебування злодіїв. З’ясувалось, що група осіб ромської народності переховувалась в одному із готелів під Вінницею, де її і виявили правоохоронці.

Жінку, яка здійснила грабіж, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась 55-річна жителька Запоріжжя.

Група зловмисниць наразі перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно поліція Київщини затримала двох шахрайок ромської національності, які видурили 240 тис. грн. у літнього подружжя з Рокитного.