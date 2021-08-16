Мільйони без тендерів. ДБР ще рік розслідуватиме зловживання в оборонній галузі

Державне підприємство безпідставно витратило понад 230 тис. грн на закордонні відрядження працівників, які за своїми посадовими інструкціями не відповідають за проведення переговорів

Державне підприємство купувало обладнання у фірм, котрі фігурують у кримінальних справах із відмивання доходів

Печерський районний суд Києва на рік (до 9 липня 2022 року) продовжив досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживань у дочірньому підприємстві державної компанії «Укрспецекспорт» – державного підприємства «Укроборонсервіс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 6 липня.

З січня 2020 року слідчі відділу управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) досліджують факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП «Укроборонсервіс», допущені службовими особами цього підприємства.

Зокрема, протягом 2018-2019 років «Укроборонсервіс» придбав електронне устаткування у двох фізичних осіб-підприємців за завищеними цінами на суму понад 270 тис. грн. При цьому, конкурсні процедури закупівлі не застосовувались, аналіз цін не проводився, предмет закупівлі поділявся на частини з метою уникнення проведення тендерів, а у окремих випадках товар поставлявся і оплачувався без укладання договорів.

Також ДП «Укроборонсервіс» у 2017-2019 роках без відповідних документів та обґрунтування відсутності необхідності проведення електронних торгів, заявок на придбання товару, аналізу цін, проведено закупівлю клістронів та приладів у підприємств ТОВ «Лайстен», ТОВ «Броклістрейд», ТОВ «Таймс-У», ТОВ «Радіоаптека» та приватного підприємстава Північної Македонії Specijalna Optema Skopje на загальну суму понад 99 млн. грн. При цьому ТОВ «Броклістрейд» та ТОВ «Радіоаптека» є фігурантами кримінальних проваджень із відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а на закуплений товар відсутня необхідна інформація щодо їх стану та походження.

Крім того, державне підприємство безпідставно витратило понад 230 тис. грн на закордонні відрядження працівників, які за своїми посадовими інструкціями не відповідають за проведення переговорів (юрист, бухгалтер, фінансист). Так, переплата на підставі сумнівних документів про відрядження та проживання двох працівників підприємства у ОАЕ та Сомалі становила понад $17 тис.

Також здійснено оплату ТОВ «Туристична агенція «Парадиз» за проживання працівника підприємства у готелі Абу-Дабі (ОАЕ), внаслідок чого нанесено збитки у розмірі понад 178 тис. грн.

Окремо виявлено зафіксовано факт безпідставно виплаченої премії на суму понад 1 млн грн керівнику ДП «Укрспецекспорт» за ефективне управління майном.

На момент розгляду у суді клопотання слідчого ДБР підозра будь-якій особі у цьому кримінальному провадженні не повідомлялась.

Нагадаємо, що у лютому 2020 року офіс генерального прокурора із спеціалістами внутрішнього аудиту держконцерну «Укроборонпром» провели обшук у будівлях ДП «Укроборонсервіс». Слідство з'ясувало, що службовці державного підприємства, ймовірно, завдали державі значних збитків «при здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій».

Крім того, вони можуть бути причетними до привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном у великих розмірах, користуючись своїм своїм службовим становищем.

Було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (службова недбалість), ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.