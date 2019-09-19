У Києві поліція перекрила вхід до Адміністрації президента через «замінування»



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Сьогодні на 19.00 біля Адміністрації президента оголошена попереджувальна акція «Нормандська згода – державна зрада!»

У Києві поліція перекрила вхід до Адміністрації президента на вулиці Банковій.

Про це інформують очевидці у Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні на 19.00 оголошена попереджувальна акція «Нормандська згода – державна зрада!»

Українців закликали прийти до Адміністрації президента на вулицю Банкову і взяти участь в акції проти імплементації Мінських угод за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, що відбудеться у найближчі тижні.

«Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків.

Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:

Повне і стале припинення бойових дій.

Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.

Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.

Лише після цього проведення виборів за українським законодавством», - закликали організатори акції.

«Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. Увага» З собою брати лише державну та національну символіку!», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 19 вересня 2019 в пресцентрі Главкому відбулася пресконференція, учасники якої окреслили «Червоні лінії» для чинної влади.