Аваков про «мінера» мосту Метро: Белько перебував під діями наркотиків



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Міністр звернеться до суду з клопотання про мінімальне покарання для Белька Фото: Фейсбук Масі Найєма

Глава МВС хоче взяти Белька на поруки

Кожна людина повинна нести відповідальність за свої вчинки. Затриманий вчора на мосту в Києві «мінер», колишній старший сержант Олексій Белько «зробив дурні дії», перебуваючи під дією наркотиків. Про це на своїй сторінці написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та опублікував відео своєрідної «сповіді» ексвійськового.

«Олексій Белько зробив дурні дії, перебуваючи під дією наркотиків, правда і це. Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати - це і наша з вами відповідальність теж», - написав Аваков.

Міністр також додав, що хоче, «щоб з'явився шанс у цієї людини». «Шанс почати заново і «жити нормальним життям» як він каже. Звернуся до суду з клопотання про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта», - написав Аваков

«Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново, - додав глава МВС. - Клопотання буде подано від мене особисто - міністра внутрішніх справ і командира спецпідрозділу КОРД хлопців, який проводив вчорашнє затримання».

Як відомо, сьогодні поліція Києва 19 вересня проводить брифінг для преси щодо затримання в столиці увечері 18 вересня Олексія Белька.

Як повідомлялося, терориста з мосту Метро в липні звільнили зі служби в Силах спецоперацій.

Нагадаємо, мінеру Белькову з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.