Міноборони показало бій українських миротворців у Конго



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Українські миротворці на вертольотах завдали удару по базі бойовиків у провінції Південне Ківу

Українські миротворці на вертольотах Мі-24 завдали удару по укріпленням повстанців у джунглях Демократичної республіки Конго, повідомляє прес-служба Міноборони.

Як повідомляють у Міноборони, днями у зв'язку із загостренням ситуації на півдні Конго два екіпажі Мі-24, які перебували в режимі очікування на аеродромі Гома, були підняті по тривозі і направлені місією в район активізації угруповань бойовиків в провінції Південне Ківу.

Завданнями українських льотчиків була повітряна розвідка певних районів і демонстрація сили.

Також зазначається, що в кінці червня екіпажі Мі-24 були залучені до проведення бойової операції сил місії ООН під кодовою назвою Гера.





Основною метою операції була ліквідація бойовиків одного з незаконних збройних формувань у провінції Ітурі, які довгий час тероризували місцеве населення.