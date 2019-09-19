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    Міноборони показало бій українських миротворців у Конго

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    Міноборони показало бій українських миротворців у Конго

    Українські миротворці на вертольотах завдали удару по базі бойовиків у провінції Південне Ківу

    Українські миротворці на вертольотах Мі-24 завдали удару по укріпленням повстанців у джунглях Демократичної республіки Конго, повідомляє прес-служба Міноборони.

    Як повідомляють у Міноборони, днями у зв'язку із загостренням ситуації на півдні Конго два екіпажі Мі-24, які перебували в режимі очікування на аеродромі Гома, були підняті по тривозі і направлені місією в район активізації угруповань бойовиків в провінції Південне Ківу.

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    Завданнями українських льотчиків була повітряна розвідка певних районів і демонстрація сили.

    Також зазначається, що в кінці червня екіпажі Мі-24 були залучені до проведення бойової операції сил місії ООН під кодовою назвою Гера.

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    Міноборони показало бій українських миротворців у Конго
    Міноборони показало бій українських миротворців у Конго


    Основною метою операції була ліквідація бойовиків одного з незаконних збройних формувань у провінції Ітурі, які довгий час тероризували місцеве населення.

     

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