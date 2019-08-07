У Києві поліція затримала банду квартирників-іноземців (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злодії перевернули у помешканні все шкереберть Фото: Нацполіція

У підозрюваних вилучили речі, викрадені з оселі киянки, та інструменти для відчинення замків

Працівники карного розшуку Дніпровського та Печерського управлінь поліції спільно з бійцями КОРДу та патрульними затримали п’ятьох чоловіків за крадіжку з квартири на вулиці Євгена Сверстюка. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів т.в.о. начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, чоловіки чітко розподілили між собою ролі. Вони приїхали на автомобілі до багатоповерхівки. Один залишився за кермом, двоє розташувалися між поверхами, аби спостерігати за ситуацією у під’їзді, ще двоє – проникли у квартиру.

«Зловмисники скористалися відсутністю господарів, підібрали ключ до замка вхідних дверей квартири. Вони перевернули у помешканні все шкереберть і винесли цінності, які знайшли. Однак коли двоє правопорушників прямували до автівки з пакунками, ми їх затримали. У цей час ще двоє, побачивши поліцейських, забігли назад у будинок, але працівники КОРДу та патрульні розшукали та затримали їх», – зазначив правоохоронець.

Під час проведення огляду поліцейські виявили та вилучили гроші в національній та іноземній валюті, ювелірні вироби, елітні алкогольні напої та вироби з хутра, а також набір відмичок, що свідчать про причетність затриманих до протиправної діяльності.

Чотирьох підозрюваних затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а стосовно 45-річного мешканця Київщини, який перебував за кермом автівки, вирішується питання. Затримані – уродженці іншої держави, віком від 33-х до 52-х років, раніше не судимі.

«Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. На даний час перевіряємо інформацію про причетність зловмисників до вчинення інших злочинів на території міста Київ», – додав Пасічник.