У Києві поліція затримала двох автоугонщиків, які щойно вийшли із СІЗО (фото)



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Спільники неподалік слідчого ізолятора вчинили кілька крадіжок з авто і викрали автомобіль Фото: Нацполіція

Обидва злочинці раніше судимі та наразі перебувають у статусі підсудних

До столичної поліції від киянина надійшло повідомлення про те, що невідомі заволоділи його автівкою на вулиці Шолуденка в Шевченківському районі Києва. На місце події прибули слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Оперативники розіслали орієнтування про викрадену автівку усім нарядам, а за декілька годин патрульні поліцейські помітили схоже авто на вулиці Мельникова. Коли зловмисники побачили поліцейських, то почали тікати. Одного з них патрульні затримали на місці, а іншого оперативники розшукали та затримали згодом.

«Ми встановили, що обох подільників у квітні цього року вже затримували за незаконне заволодіння автівкою та кілька крадіжок із приміщень у місті Переяслав-Хмельницький Київської області. Їх заарештували та обвинувальний акт скерували до суду. Однак по закінченню терміну запобіжного заходу суд не продовжив терміни тримання під вартою обвинуваченим, тому один із них вийшов зі слідчого ізолятору кілька днів тому, а інший – вчора опівночі. Та вже через декілька годин спільники неподалік слідчого ізолятора вчинили кілька крадіжок з авто, декілька спроб заволодіти автомобілями та угнали автівку киянина», - розповів заступник начальника відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Гурчин.

Подільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились односельчани із Київської області, 1990 та 1996 років народження. Обидва раніше судимі та на даний час перебувають у статусі підсудних за скоєння незаконного заволодіння транспортним засобом та крадіжки майна.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за частиною другої статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), частиною третьої статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у інше сховище) Кримінального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.