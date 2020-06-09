Із резиденції в центрі Києва молодик викрав автомобіль посла (фото)



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На Андріївському узвозі чоловік на автівці посла потрапив у ДТП та втік, залишивши авто Фото: Нацполіція

Правоохоронці розшукали втікача та затримали

Сьогодні, 9 червня, близько 9 години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заволодів іномаркою із резиденції посла на вулиці Гончарній у Подільському районі. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції та кінолог зі службовим собакою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За інформацією начальника Головного управління столичної поліції Андрія Крищенка, на місці правоохоронці встановили, що незнайомець перестрибнув через паркан, викрав із резиденції посла ключі та запустив двигун позашляховика «Міцубісі Паджеро». Далі зловмисник автівкою на ходу зніс ворота та поїхав у невідомому напрямку. На Андріївському узвозі він потрапив у ДТП та втік, залишивши авто.

«Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям поліцейських, службовий собака взяв слід, завдяки чому угонщика затримано неподалік автівки. Ним виявився місцевий мешканець 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками знаходиться у стані сп’яніння. На місці працюють поліцейські і документують цей злочин», - повідомив Крищенко.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.