  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція зловила трьох викрадачів мопедів (фото)

    • Розсилка
    Зловмисник викрав скутер,&nbsp;<span class="textexposedshow"><span lang="UK">який власник разом із ключами залишив на вулиці Великій Васильківській</span></span> - Столична поліція зловила трьох викрадачів мопедів (фото)
    Зловмисник викрав скутер, який власник разом із ключами залишив на вулиці Великій Васильківській
    Фото: Нацполіція

    У затриманні зловмисників допомогли відео з камер спостереження

    До Голосіївського управління поліції звернулися місцеві мешканці з повідомленнями про те, що у них викрали мопеди. Для пошуку зловмисників правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили обставини подій.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Завдяки аналізу відео з камер спостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто», поліцейським вдалося з’ясувати маршрут прямування викрадачів.

    «Один із мопедів викрали двоє спільників. Вони приїхали до місця злочину на вулиці Костанайській на автівці й погрузили у легковик чужий скутер. До викрадення іншого мопеду виявився причетним чоловік, який є підозрюваним за вчинення крадіжки у Шевченківському районі столиці. Він побачив скутер, який власник разом із ключами залишив на вулиці Великій Васильківській, й викрав його», - розповіла начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Маріанна Комендант.

    Зловмисників затримали, це - уродженці столиці, Вінницької й Сумської областей, 1983-го, 1992-го та 1986 років народження. Вони раніше потрапляли у поле зору правоохоронців, один із них раніше судимий за крадіжки та грабежі. Транспортні засоби вони продали, а гроші використали на власні потреби.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Столична поліція зловила трьох викрадачів мопедів (фото)
    Столична поліція зловила трьох викрадачів мопедів (фото)

    Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

    Відносно уродженця Сумщини слідчі направили обвинувальний акт до Голосіївського районного суду для визначення йому покарання.

    Національна поліція України Київ кримінал викрадення злочин скутер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ