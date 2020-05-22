Столична поліція зловила трьох викрадачів мопедів (фото)



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Зловмисник викрав скутер, який власник разом із ключами залишив на вулиці Великій Васильківській Фото: Нацполіція

У затриманні зловмисників допомогли відео з камер спостереження

До Голосіївського управління поліції звернулися місцеві мешканці з повідомленнями про те, що у них викрали мопеди. Для пошуку зловмисників правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили обставини подій.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Завдяки аналізу відео з камер спостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто», поліцейським вдалося з’ясувати маршрут прямування викрадачів.

«Один із мопедів викрали двоє спільників. Вони приїхали до місця злочину на вулиці Костанайській на автівці й погрузили у легковик чужий скутер. До викрадення іншого мопеду виявився причетним чоловік, який є підозрюваним за вчинення крадіжки у Шевченківському районі столиці. Він побачив скутер, який власник разом із ключами залишив на вулиці Великій Васильківській, й викрав його», - розповіла начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Маріанна Комендант.

Зловмисників затримали, це - уродженці столиці, Вінницької й Сумської областей, 1983-го, 1992-го та 1986 років народження. Вони раніше потрапляли у поле зору правоохоронців, один із них раніше судимий за крадіжки та грабежі. Транспортні засоби вони продали, а гроші використали на власні потреби.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відносно уродженця Сумщини слідчі направили обвинувальний акт до Голосіївського районного суду для визначення йому покарання.