У Києві поліція затримала наркоторговця з «товаром» на пів мільйона гривень (фото, відео)

Під час обшуку правоохоронці вилучили пакети з речовинами, схожими на кокаїн, канабіс та гашиш

Зловмисник збував «товар» через віртуальну наркокрамницю

Співробітники Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю затримали 25-річного мешканця Київщини, який налагодив збут наркотиків та психотропів на території Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Автівку чоловіка зупинили на вулиці Митрополита Василя Липківського та під час поверхневої перевірки виявили у нього згортки з, імовірно, наркотичними речовинами – канабісом, кокаїном та пігулками МДМА.

«Ми з’ясували, що правопорушник реалізовував заборонені речовини через месенджер та відправляв «товар» поштою. Окрім цього, під час невідкладного обшуку у помешканні фігуранта ми виявили та вилучили пакети з речовинами, схожими на кокаїн, канабіс та гашиш, а також накладні поштових відділень, електронні ваги та гроші в іноземній та національній валюті, отримані за продаж наркотиків. За цінами «чорного ринку» вартість вилучених засобів складає близько 500 тис. грн», – розповів начальник Солом’янського управління поліції Іван Жук.

Речові докази слідчі вилучили та направили на проведення відповідних експертиз, а чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України для встановлення обставин злочину.

«За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури ми повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та направили клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додав правоохоронець.