У перуанській посилці київські митники виявили потужний галюциноген (фото)

Заборонена речовина була в пакеті з-під натуральної фарби

З Перу на Київщину пересилався майже кілограм особливо небезпечної психотропної речовини

Київські митники викрили спробу пересилання поштою особливо небезпечної психотропної речовини ДМТ (диметилтриптамін). Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Рідину коричневого кольору масою 0,934 кг, за консистенцію схожу на варення, київські митники виявили в міжнародному відправленні в пакеті з-під натуральної фарби. Прямувало відправлення з Перу на адресу отримувачки з Київщини.

Вкладення відправник задекларував як «крафт-фарбу».

Однак експерти встановили, що в складі виявленої речовини знаходиться ДМТ (диметилтриптамін), який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин у міжнародних поштових відправленнях заборонено. Відтак Київською митницею речовину, яка викликає потужні галюцинації, вилучено протоколом про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України (пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання).

Як повідомлялося, нещодавно київські митники викрили сім спроб пересилання в міжнародних поштових відправленнях медичних препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропні речовини. Ці міжнародні посилки з Казахстану та РФ прямували на адресу отримувачів з Кривого Рогу, Дніпра та Маріуполя.