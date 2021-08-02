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    У Києві політична суперечка таксиста й пасажира закінчилась різаниною (фото)

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    Правоохоронці затримали водія таксі - У Києві політична суперечка таксиста й пасажира закінчилась різаниною (фото)
    Правоохоронці затримали водія таксі
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Соцмережі повідомляють, що в результаті конфлікту постраждав громадянин США

    У ніч на 1 серпня на вулиці Грушевського в Києві водій автомобіля КІА, який надає послуги з перевезення, вдарив ножем у живіт свого пасажира. Виклик про це надійшов до Патрульної поліції Києва.

    Потерпілого шпиталізували медики.

    У місті було розпочато план «Перехоплення». Поблизу площі Вокзальної один із автопатрулів зупинив КІА та затримав водія. Під час візуального огляду інспектори помітили у салоні предмет, схожий на ніж, із плямами бурого кольору.

    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.

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    У Києві політична суперечка таксиста й пасажира закінчилась різаниною (фото)
    У Києві політична суперечка таксиста й пасажира закінчилась різаниною (фото)
    У Києві політична суперечка таксиста й пасажира закінчилась різаниною (фото)

    Водночас «Київ оперативний» повідомляє, що 1 серпня в Печерському районі стався конфлікт за участю водія таксі та пасажира-іноземця.

    За наявною інформацією, у розмові з пасажиром водій таксі вирішив висловити своє геополітичне бачення стосовно України та Грузії, ображаючи при цьому обидві країни.

    Політична суперечка закінчилася бійкою, в якій таксист завдав пасажиру тяжких тілесних ушкоджень, а саме – різану рану стегна та проникне поранення передньої черевної стінки.

    Самого ж таксиста затримали правоохоронці Печерського УП та закрили його до ізолятора, відповідно до статті 208 КПК України.

    Прокурори Печерської окружної прокуратури вже підготували затриманому підозру за кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України та подали клопотання про тримання затриманого під вартою.

    Також повідомляється, що пасажир, який вступився за честь обох країн, – громадянин США.

    Теги: Національна поліція України таксі Київ кримінал бійка іноземці
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    У Києві політична суперечка таксиста й пасажира закінчилась різаниною (фото)