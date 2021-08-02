На дорозі під Києвом виявили побитого до напівсмерті таксиста (фото)

Під Києвом скоєно напад на таксиста

Правоохоронці Вишневого встановлюють обставини нападу на місцевого таксиста

На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у ніч на 1 серпня близько 3 години біля міста Вишневе на автодорозі виявлено чоловіка без свідомості. Неподалік від нього стояв відкритий автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції та медики.

Правоохоронці встановили, що 37-річний місцевий житель працював таксистом.

Медичні працівники, що прибули за вказаною адресою, виявили на тілі потерпілого численні забої. Таксиста доставлено до реанімації Боярської центральної районної лікарні.

Чоловік перебуває в реанімації

Наразі правоохоронці встановлюють обставини даної події.

Нагадаємо, у червні в Києві молодики викрали та жорстоко побили водія таксі.

Рік тому на Київщині поліцейські оперативно затримали двох чоловіків за розбійний напад на таксиста.