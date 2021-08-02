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    На дорозі під Києвом виявили побитого до напівсмерті таксиста (фото)

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    Під Києвом скоєно напад на таксиста - На дорозі під Києвом виявили побитого до напівсмерті таксиста (фото)
    Під Києвом скоєно напад на таксиста
    Фото з відкритих джерел

    Правоохоронці Вишневого встановлюють обставини нападу на місцевого таксиста

    На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у ніч на 1 серпня близько 3 години біля міста Вишневе на автодорозі виявлено чоловіка без свідомості. Неподалік від нього стояв відкритий автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції та медики.

    Правоохоронці встановили, що 37-річний місцевий житель працював таксистом.

    Медичні працівники, що прибули за вказаною адресою, виявили на тілі потерпілого численні забої. Таксиста доставлено до реанімації Боярської центральної районної лікарні.

    Чоловік перебуває в реанімації
    Чоловік перебуває в реанімації

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини даної події.

    Нагадаємо, у червні в Києві молодики викрали та жорстоко побили водія таксі.

    Рік тому на Київщині поліцейські оперативно затримали двох чоловіків за розбійний напад на таксиста.

    Теги: Національна поліція України таксі кримінал Київщина напад
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    На дорозі під Києвом виявили побитого до напівсмерті таксиста (фото)