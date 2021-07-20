На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)

Намагаючись проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, таксист влаштував масштабну ДТП

У вівторок, 20 липня, на перехресті вулиці Маршала Малиновського та Оболонського проспекту в Оболонському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

За попередніми даними, водій таксі служби Uklon на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але не встиг і зачепив автомобіль Audi.

Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припарковані автомобілі Daewoo, Fiat та ще одну Audi.

Лікарі оглядають учасників аварії, а правоохоронці встановлюють всі обставини цієї ДТП.

Як повідомлялося, 18 липня на проспекті Героїв Сталінграда сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mitsubishi та мотоцикла. Внаслідок ДТП мотоцикл в’їхав ще й у стовп.

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