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    На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)

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    Учасниками ДТП стали п'ять автомобілів - На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)
    Учасниками ДТП стали п'ять автомобілів
    Фото: Київ оперативний

    Намагаючись проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, таксист влаштував масштабну ДТП

    У вівторок, 20 липня, на перехресті вулиці Маршала Малиновського та Оболонського проспекту в Оболонському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    За попередніми даними, водій таксі служби Uklon на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але не встиг і зачепив автомобіль Audi.

    Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припарковані автомобілі Daewoo, Fiat та ще одну Audi.

    Лікарі оглядають учасників аварії, а правоохоронці встановлюють всі обставини цієї ДТП.

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    На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)
    На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)
    На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)
    На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)
    На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)
    На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)
    На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)

    Як повідомлялося, 18 липня на проспекті Героїв Сталінграда сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mitsubishi та мотоцикла. Внаслідок ДТП мотоцикл в’їхав ще й у стовп.

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    Теги: таксі ДТП Київ водій автомобіль
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    На столичній Оболоні таксист розтрощив чотири автомобілі (фото)