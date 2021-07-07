У Києві таксист заснув за кермом і влетів у місце дорожніх робіт (фото)

У салоні автомобіля таксі перебував пасажир

У Києві водій однієї зі служб таксі, взявши пасажира, заснув за кермом і влетів в місце дорожніх робіт. Дорожньо-транспортна пригода сталася на Великій Кільцевій дорозі о 4 годині ранку. Про це повідомляє УНН.

Автомобіль Volkswagen збив попереджувальний знак дорожніх робіт, протаранив два піноблоки огорожі, розкидавши їх по дорозі.

Під час ДТП ні водій, ні пасажир травм не отримали.

Як повідомлялося, 24 червня на перехресті вулиць Виговського та Північно-Сирецької в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися два автомобілі служб таксі «808» і Bolt.

13 червня на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: мотоцикліст на швидкості врізався в автомобіль служби таксі Uber.

1 червня ввечері на проспекті Степана Бандери в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулись таксист на Renault і Seat. Від удару автомобіль служби таксі перекинувся на дах.