У Києві правоохоронці затримали китайця з фіктивними печатками (фото)



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Серед підроблених печаток - Голосіївської районної адміністрації Фото: Київ оперативний

Під час спілкування з правоохоронцями іноземець намагався втекти

У середу, 11 грудня, під час патрулювання та попередження злочинів у Голосіївському районі на вулиці Антоновича правоохоронці затримали іноземця, у якого виявили декілька фіктивних печаток.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Правоохоронці помітили на паркувальному майданчику чоловіка, який запаркував свій автомобіль Toyota (AA2825PA) на місці для інвалідів.

За кермом виявився громадянин Китаю, тому правоохоронці вирішили пояснити чоловіку, що так робити не можна. Натомість, чоловік вирішив зробити спробу втечі.

Його затримали, а під час поверхневого огляду у нього було знайдено фіктивні печатки, одна із яких - Голосіївської районної в Києві адміністрації.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу.