Правоохоронці затримали чоловіка, який «замінував» столичну мерію



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Будівлю мерії перевіряли рятувальники і вибухотехніки Фото: Знай.ua

Чоловік із вокзалу здійснив дзвінок до поліції з хибним повідомленням про мінування будівлі КМДА

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 52-річному чоловікові за фактом неправдивого повідомлення про замінування приміщення Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

У вівторок, 10 грудня 2019 року, чоловік, перебуваючи на станції «Київ-Пасажирський», здійснив дзвінок на гарячу лінію «102» та надав хибне повідомлення про замінювання будівлі КМДА за адресою: вулиця Хрещатик, 36.

Проведеними першочерговими слідчими діями «мінера» вдалося встановити та затримати.

На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, Дніпровським районним судом Києва до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на станції «Гідропарк» київського метрополітену.

Нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування адміністративної будівлі на вулиці Банковій.