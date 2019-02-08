У Києві прибрали три «наливайки» (фото)



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П рибрали кіоск зі слабим алкоголем Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Столицю очищують від незаконних МАФів

У Києві продовжуються роботи з демонтажу незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

Він розповів про демонтаж чотирьох таких МАФів.

«На вул. М. Мурашка, 5, прибрали кіоск із слабим алкоголем та після ануляції інформаційного талона столичною комісією з ТС. На вул. Ушинського, 4, демонтували ларьок, який тихенько, але насправді неправомірно «зайшов» з території радіоринку на зелену територію 7-го гуртожитку Національного медуніверситету. Так робити, заходити за огорожу вишу, не можна», - повідомив Андрєєв.

Крім того, на вул. Алма-Атинській, 37 прибрали наливайку з прибудовою, а на Заболотного, 20-а – самовільно встановлений майданчик-прибудову, де теж напої розпивали.

Як повідомлялося, 1 лютого комунальники провели демонтаж незаконних торговельних точок на Центральному залізничному вокзалі Києва.