  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)

    • Розсилка
    П<span lang="UK">рибрали кіоск зі слабим алкоголем&nbsp;</span> - У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    Прибрали кіоск зі слабим алкоголем 
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Столицю очищують від незаконних МАФів

    У Києві продовжуються роботи з демонтажу незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    Він розповів про демонтаж чотирьох таких МАФів.

    «На вул. М. Мурашка, 5, прибрали кіоск із слабим алкоголем та після ануляції інформаційного талона столичною комісією з ТС. На вул. Ушинського, 4, демонтували ларьок, який тихенько, але насправді неправомірно «зайшов» з території радіоринку на зелену територію 7-го гуртожитку Національного медуніверситету. Так робити, заходити за огорожу вишу, не можна», - повідомив Андрєєв.

    Крім того, на вул. Алма-Атинській, 37 прибрали наливайку з прибудовою, а на Заболотного, 20-а – самовільно встановлений майданчик-прибудову, де теж напої розпивали.

    Читайте також

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)
    У Києві прибрали три «наливайки» (фото)

    Як повідомлялося, 1 лютого комунальники провели демонтаж незаконних торговельних точок на Центральному залізничному вокзалі Києва.

    Читайте також
    Київ благоустрій МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ