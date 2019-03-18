У Києві процвітає торгівля людьми: лише за місяць зафіксовано 30 фактів документ



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Кількість злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми, у столиці зросла

За перший місяць 2019 року у Києві правоохоронцями зафіксовано 30 фактів торгівлі людьми. Про це йдеться у відповіді Головного управління Нацполіції у Києві на офіційне звернення депутата Київської міської ради Олександра Пабата.

Депутат на своїй сторінці у Facebook вказав, що «це третина загальнорічного показника 2018 року, і цифра в два рази перевищує статистику за підсумками 12 місяців 2014-го…».

Згідно з даними столичної поліції, за 2017 рік було відкрито 149 кримінальних проваджень за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини), у 2018 році – 87, у 2014 році – 14, у 2015-му – 9, 2016 – 24

Пабат зазначив, що торгівля людьми – «дике явище для європейської столиці зразка 21 століття».

Нагадаємо, у Києві судитимуть 33-річну зловмисницю, яка обманним шляхом вербувала молодих дівчат з метою їх подальшого переміщення через державний кордон до Туреччини у сексуальне рабство.