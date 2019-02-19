  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Маріуполі СБУ блокувала міжнародний канал торгівлі людьми

    • Розсилка
    У Маріуполі СБУ блокувала міжнародний канал торгівлі людьми
    Фото: ssu.gov.ua

    Мешканка Маріуполя налагодила бізнес із відправлення жінок для роботи у сфері надання інтимних послуг в одну із країн Близького Сходу

    На Донеччині співробітники Служби безпеки України, залучені до Операції об’єднаних сил, спільно з Нацполіцією припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Маріуполя налагодила нелегальний бізнес із відправлення жінок для роботи у сфері надання інтимних послуг в одну із країн Близького Сходу. «Підбір» дівчат вона здійснювала нібито під виглядом роботи у закладах громадського харчування.

    За кожну переправлену закордон «заробітчанку» зловмисниця отримувала від замовників $300.

    Правоохоронці затримали жінку в аеропорту Запоріжжя при спробі відправки закордон двох українок.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання «рекрутерки» вилучено авіаквитки на ім`я ще двох «заробітчанок» та мобільний телефон із листуванням, що засвідчує протиправну діяльність.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи.

    Читайте також
    Запоріжжя Маріуполь СБУ бізнес телефон торгівля людьми
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ