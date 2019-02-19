У Маріуполі СБУ блокувала міжнародний канал торгівлі людьми



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Фото: ssu.gov.ua

Мешканка Маріуполя налагодила бізнес із відправлення жінок для роботи у сфері надання інтимних послуг в одну із країн Близького Сходу

На Донеччині співробітники Служби безпеки України, залучені до Операції об’єднаних сил, спільно з Нацполіцією припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Маріуполя налагодила нелегальний бізнес із відправлення жінок для роботи у сфері надання інтимних послуг в одну із країн Близького Сходу. «Підбір» дівчат вона здійснювала нібито під виглядом роботи у закладах громадського харчування.

За кожну переправлену закордон «заробітчанку» зловмисниця отримувала від замовників $300.

Правоохоронці затримали жінку в аеропорту Запоріжжя при спробі відправки закордон двох українок.

Фото: ssu.gov.ua

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання «рекрутерки» вилучено авіаквитки на ім`я ще двох «заробітчанок» та мобільний телефон із листуванням, що засвідчує протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи.