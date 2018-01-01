У Києві продають заарештований російський Boeing

У 2016 році міжнародний третейський арбітражний суд визнав заборгованість «Трансаэро» перед аеропортом Києва в розмірі $1 млн

Літак Boeing 737-500 збанкрутілої російської авіакомпанії «Трансаэро», який у жовтні 2015 року заарештували в аеропорту «Київ», виставили на продаж на спеціалізованому сайті Controller. [READ_MORE] Авіалайнер 1998 року виробництва, який наразі в робочому стані і може перевозити 132 пасажири, оцінили у $850 тис.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2016 році міжнародний третейський арбітражний суд визнав заборгованість «Трансаэро» перед аеропортом Києва в розмірі $1 млн

Літак Boeing 737-500 збанкрутілої російської авіакомпанії «Трансаэро», який у жовтні 2015 року заарештували в аеропорту «Київ», виставили на продаж на спеціалізованому сайті Controller.

Авіалайнер 1998 року виробництва, який наразі в робочому стані і може перевозити 132 пасажири, оцінили у $850 тис. Продавцем є якийсь Олександр Петренко, який указав телефонний номер українського мобільного оператора, але водночас позначив своїм місцеположенням російський Бєлгород.

В описі до оголошення йдеться, що літак було реалізовано через держсистему українських електронних торгів арештованим майном і він доступний для придбання з 10 січня.

У 2016 році міжнародний третейський арбітражний суд визнав заборгованість «Трансаэро» перед аеропортом Києва в розмірі $1 млн.

«Трансаэро» була найбільшою приватною російською авіакомпанією. Вона базувалася в московських аеропортах Домодєдово і Внуково і була другою авіакомпанією в Росії за річним пасажирообігом після «Аэрофлоту». Наприкінці першого півріччя 2015 року в компанії працювало 11,2 тис. осіб.

Проблеми в компанії почалися у вересні 2015 року через неможливість обслуговувати свої борги на тлі падіння попиту на авіаперельоти. Передбачали, що 75% плюс одну акцію компанії викупить «Аэрофлот», але угода не відбулася. У жовтні компанію було визнано банкрутом, із 26 жовтня вона припинила польоти.