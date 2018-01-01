Телеканал National Geographic покаже фільм про катастрофу MH17

У реконструкції подій, зокрема, йтиметься про виклики, з якими слідчі зіткнулися під час проведення слідчих дій у районі катастрофи

Відомий телеканал National Geographic на початку березня представить документальний фільм про катастрофу малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі. Про це повідомляє De Telegraaf. За даними видання, вперше знімальна група програми Air Crash Investigation мала можливість ексклюзивно поспілкуватися зі співробітниками Ради безпеки



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Місце падіння малайзійського літака на Донбасі

У реконструкції подій, зокрема, йтиметься про виклики, з якими слідчі зіткнулися під час проведення слідчих дій у районі катастрофи

Відомий телеканал National Geographic на початку березня представить документальний фільм про катастрофу малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Про це повідомляє De Telegraaf.

За даними видання, вперше знімальна група програми Air Crash Investigation мала можливість ексклюзивно поспілкуватися зі співробітниками Ради безпеки Нідерландів, які розслідують цю справу.

У реконструкції подій, зокрема, йтиметься про виклики, з якими слідчі зіткнулися під час проведення слідчих дій у районі катастрофи. Однак програма не дасть відповідь на головне питання - хто винен.

Документальний фільм вийде на екрани 4 березня.

Нагадаємо, американський суд визнав терориста Гіркіна винним у загибелі пасажирів МН17.

Раніше у Британії опублікували доповідь розвідки щодо збиття росіянами літака МН17.

Підозрюваним запропонують у добровільному порядку постати перед голландським судом.

Зазначимо, що прізвища підозрюваних у справі про катастрофу малайзійського «Боїнга» MH17 в небі над Донбасом у 2014 році будуть оприлюднюватися в міру оголошення їм підозр.