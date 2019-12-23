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    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві

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    За попередніми даними, водій вантажівки заснув за кермом, в результаті чого сталася ДТП - З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    За попередніми даними, водій вантажівки заснув за кермом, в результаті чого сталася ДТП
    Фото: Київ оперативний

    Некерована вантажівка знесла на своєму шляху два автомобілі, паркан, баки для сміття, стовп

    У мережі з’явилося відео моменту карколомної дорожньо-транспортної, яка сталася у понеділок, 23 грудня, близько 04:00 на перехресті вулиць Полярної та Сім‘ї Кульженків в Оболонському районі Києва.

    Відео з камер спостереження на автозаправці, біля якої сталася ДТП, оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Нагадаємо, за попередньою інформацією, водій вантажівки Renault, який їхав з міста Суми та віз борошно, задрімав за кермом.

    На перехресті вантажівка в'їхала у Mitsubishi, а потім почала зносити все на своєму шляху- сміттєві баки, стовп, паркан. Далі фура в'їхала на стоянку АЗС КЛО, де водій Hyundai як раз зупинився, щоб піти за кавою.

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    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві
    З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві

    Водій Hyundai шоковому стані розповів, як побачив, що на нього мчить некерована фура, і він встигнув відстрибнути.

    ДТП Київ вантажівки водій АЗС автомобіль
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