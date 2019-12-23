З’явилося відео шокуючої ДТП, що влаштувала фура в Києві



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За попередніми даними, водій вантажівки заснув за кермом, в результаті чого сталася ДТП Фото: Київ оперативний

Некерована вантажівка знесла на своєму шляху два автомобілі, паркан, баки для сміття, стовп

У мережі з’явилося відео моменту карколомної дорожньо-транспортної, яка сталася у понеділок, 23 грудня, близько 04:00 на перехресті вулиць Полярної та Сім‘ї Кульженків в Оболонському районі Києва.

Відео з камер спостереження на автозаправці, біля якої сталася ДТП, оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, водій вантажівки Renault, який їхав з міста Суми та віз борошно, задрімав за кермом.

На перехресті вантажівка в'їхала у Mitsubishi, а потім почала зносити все на своєму шляху- сміттєві баки, стовп, паркан. Далі фура в'їхала на стоянку АЗС КЛО, де водій Hyundai як раз зупинився, щоб піти за кавою.

Водій Hyundai шоковому стані розповів, як побачив, що на нього мчить некерована фура, і він встигнув відстрибнути.