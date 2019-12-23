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    Новини

    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)

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    Некерована фура зносила все на своєму шляху - Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Некерована фура зносила все на своєму шляху
    Фото: Київ оперативний

    Водій вантажівки Renault їхав з міста Суми та віз борошно

    У понеділок, 23 грудня, вранці на перехресті вулиць Полярної та Сім'ї Кульженків в Оболонському районі Києві сталася карколомна ДТП за участі вантажівки.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, водій вантажівки Renault, який їхав з міста Суми та віз борошно, задрімав за кермом.

    На перехресті вантажівка в'їхала у Mitsubishi, а потім почала зносити все на своєму шляху - сміттєві баки, стовп, паркан. Далі фура в'їхала на стоянку АЗС КЛО, де водій Hyundai як раз зупинився, щоб піти за кавою.

    Водій Hyundai шоковому стані розповів, як побачив, що на нього мчить некерована фура, і він встигнув відстрибнути.

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    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)
    Велика автотроща у Києві: водій фури заснув за кермом і зніс два легковики (фото, відео)

    З місця ДТП вже забрали Mitsubishi, очікують на евакуатор для Hyundai.

    Також має приїхати вантажівка, щоб перевантажити борошно із Renault.

    Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій АЗС автомобіль
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