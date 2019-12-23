Кількість ДТП у Києві за тиждень підбирається до тисячі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП на Кільцевій дорозі Фото: Інформатор

Минулого тижня у Києві сталося більше ДТП, ніж позаминулого

За минулий тиждень, з 16 по 22 грудня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 962 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня – 956). У тому числі 44 аварії – з потерпілими (позаминулого тижня – 54).

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

За цей період загинуло двоє велосипедистів (позаминулого тижня – також двоє загиблих).

Травми отримали 46 людей (позаминулого тижня – 66), із них троє мотоциклістів.

Відбулося 27 наїздів на пішоходів (тижнем раніше – 29). При цьому 8 наїздів сталося на пішохідних переходах.

Дорожники також зазначили, що на початку тижня синоптики прогнозують у Києві дощі, а з п’ятниці – похолодання, тож на дорозі може бути слизько.

Як повідомлялося, 22 грудня на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Skoda Fabia служби таксі Bolt і Subaru Legacy. Одного з водіїв госпіталізували в лікарню.

21 грудня у Києві на Брест-Литовському шосе водій автомобіля на смерть збив двох велосипедистів.