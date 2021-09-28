Зниклого в Борисполі підлітка поліція знайшла в київській підземці

Поліцейські Бориспільщини повернули батькам неповнолітнього хлопця

Поліція Київщини розшукали неповнолітнього Олександра Криворотька, який 26 вересня пішов із дому в Борисполі та не повернувся. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Завдяки злагодженим діям поліцейських, громадськості, постійному моніторингу соціальних мереж, майже за добу правоохоронцям вдалось встановити місцезнаходження 17-річного хлопця.

Розшукуваного було виявлено 27 вересня вночі в метрополітені столиці та повернуто батькам.

Поліція вкотре звертається до батьків: «Слідкуйте за своїми дітьми, спілкуйтесь з ними, намагайтесь зрозуміти їх, знайти компроміс у вирішенні проблемних питань. Підлітки дуже гостро сприймають життєві негаразди, тому їм надважлива ваша підтримка».

Нагадаємо, поліція повідомила про розшук неповнолітнього Олександра Криворотька.

Також поліція Київської області встановлює місцеперебування 34-річної Ярослави Браславської, яка 15 вересня пішла з дому (м. Бориспіль, вул. Київський шлях) та не повернулася.