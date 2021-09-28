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    Зниклого в Борисполі підлітка поліція знайшла в київській підземці

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    17-річний&nbsp;Олександр Криворотько знайшовся - Зниклого в Борисполі підлітка поліція знайшла в київській підземці
    17-річний Олександр Криворотько знайшовся
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські Бориспільщини повернули батькам неповнолітнього хлопця

    Поліція Київщини розшукали неповнолітнього Олександра Криворотька, який 26 вересня пішов із дому в Борисполі та не повернувся. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Завдяки злагодженим діям поліцейських, громадськості, постійному моніторингу соціальних мереж, майже за добу правоохоронцям вдалось встановити місцезнаходження 17-річного хлопця.

    Розшукуваного було виявлено 27 вересня вночі в метрополітені столиці та повернуто батькам.

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    Зниклого в Борисполі підлітка поліція знайшла в київській підземці
    Зниклого в Борисполі підлітка поліція знайшла в київській підземці
    Фото: Нацполіція

    Поліція вкотре звертається до батьків: «Слідкуйте за своїми дітьми, спілкуйтесь з ними, намагайтесь зрозуміти їх, знайти компроміс у вирішенні проблемних питань. Підлітки дуже гостро сприймають життєві негаразди, тому їм надважлива ваша підтримка».

    Нагадаємо, поліція повідомила про розшук неповнолітнього Олександра Криворотька.

    Також поліція Київської області встановлює місцеперебування 34-річної Ярослави Браславської, яка 15 вересня пішла з дому (м. Бориспіль, вул. Київський шлях) та не повернулася.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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    Зниклого в Борисполі підлітка поліція знайшла в київській підземці