У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце (фото, відео)
Донором став 38-річний чоловік з Вінниці, якого медики не змогли врятувати після травми
28 вересня в Інститут серця МОЗ України була проведена друга трансплантація серця дитині в Україні. Донорське серце забилось у грудях 12-річної Маргарити. Про це повідомляється на сторінці Інституту серця у Facebook.
Слабкість, неймовірна спрага та бажання жити – це все в минулому. Попереду у дівчинки довге і щасливе життя зі здоровим серцем, зазначили в Інституті.
Донором став 38-річний чоловік з Вінниці. Як повідомляє ТСН, медики не змогли врятувати життя 38-річного чоловіка, який мав складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку. Натомість, родичі чоловіка дали згоду на забір його органів.
Донорське серце доставили з Вінниці до Києва поліцейським гелікоптером авіації МВС.
«Забір органу разом з перельотом зайняв 2 години 20 хв. Це дуже хороший результат, і він означає, що ми можемо і з більшої відстані доставляти серця», – зазначив Борис Тодуров, директор Інституту серця.
«Вдячна родині донора, що врятували життя моїй дитині», – каже мама дівчинки.
Інститут серця подякував вінницьким колегам за співпрацю.
Нагадаємо, у вересні цього року в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині.