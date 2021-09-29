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    У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце (фото, відео)

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    Трансплантологи пересадили дівчинці серце 38-річного чоловіка - У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце (фото, відео)
    Трансплантологи пересадили дівчинці серце 38-річного чоловіка
    Фото: МВС України

    Донором став 38-річний чоловік з Вінниці, якого медики не змогли врятувати після травми

    28 вересня в Інститут серця МОЗ України була проведена друга трансплантація серця дитині в Україні. Донорське серце забилось у грудях 12-річної Маргарити. Про це повідомляється на сторінці Інституту серця у Facebook.

    Слабкість, неймовірна спрага та бажання жити – це все в минулому. Попереду у дівчинки довге і щасливе життя зі здоровим серцем, зазначили в Інституті.

    Донором став 38-річний чоловік з Вінниці. Як повідомляє ТСН, медики не змогли врятувати життя 38-річного чоловіка, який мав складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку. Натомість, родичі чоловіка дали згоду на забір його органів.

    Донорське серце доставили з Вінниці до Києва поліцейським гелікоптером авіації МВС.

    «Забір органу разом з перельотом зайняв 2 години 20 хв. Це дуже хороший результат, і він означає, що ми можемо і з більшої відстані доставляти серця», – зазначив Борис Тодуров, директор Інституту серця.

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    У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце (фото, відео)
    У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце (фото, відео)
    У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце (фото, відео)
    У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце (фото, відео)

    «Вдячна родині донора, що врятували життя моїй дитині», – каже мама дівчинки.

    Інститут серця подякував вінницьким колегам за співпрацю.

    Нагадаємо, у вересні цього року в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині.

    Теги: МВС Київ діти Вінниця лікарня Борис Тодуров
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    У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце (фото, відео)