У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце (фото, відео)

Донором став 38-річний чоловік з Вінниці, якого медики не змогли врятувати після травми

28 вересня в Інститут серця МОЗ України була проведена друга трансплантація серця дитині в Україні. Донорське серце забилось у грудях 12-річної Маргарити. Про це повідомляється на сторінці Інституту серця у Facebook.

Слабкість, неймовірна спрага та бажання жити – це все в минулому. Попереду у дівчинки довге і щасливе життя зі здоровим серцем, зазначили в Інституті.

Донором став 38-річний чоловік з Вінниці. Як повідомляє ТСН, медики не змогли врятувати життя 38-річного чоловіка, який мав складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку. Натомість, родичі чоловіка дали згоду на забір його органів.

Донорське серце доставили з Вінниці до Києва поліцейським гелікоптером авіації МВС.

«Забір органу разом з перельотом зайняв 2 години 20 хв. Це дуже хороший результат, і він означає, що ми можемо і з більшої відстані доставляти серця», – зазначив Борис Тодуров, директор Інституту серця.

«Вдячна родині донора, що врятували життя моїй дитині», – каже мама дівчинки.

Інститут серця подякував вінницьким колегам за співпрацю.

Нагадаємо, у вересні цього року в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині.