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    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)

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    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    В результаті ДТП отримали травми дев'ять людей

    Протягом минулих вихідних патрульні Київщини зафіксували 82 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 6 — з потерпілими. 9 людей у цих ДТП отримали травми, а одна особа — загинула.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

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    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
    На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)

    Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР та бути максимально уважними.

    Якщо ви за кермом:

    • дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції;
    • дотримуйтесь швидкісного режиму;
    • не сідайте за кермо у стані сп'яніння;
    • оглядайте транспортний засіб перед виїздом;
    • у випадку втоми — зробіть зупинку у відведених місцях для відпочинку;
    • не користуйтесь мобільним телефоном;
    • пристібайтесь пасками безпеки та стежте, аби це робили ваші пасажири.

    Пішоходи:

    • рухайтесь по тротуарах та пішохідних доріжках;
    • переходьте дорогу у встановлених місцях;
    • перед виходом на проїзну частину переконайтесь у безпеці.

    Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів

    Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина ПДР автомобіль
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