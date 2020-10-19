На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Патрульна поліція Київської області

В результаті ДТП отримали травми дев'ять людей

Протягом минулих вихідних патрульні Київщини зафіксували 82 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 6 — з потерпілими. 9 людей у цих ДТП отримали травми, а одна особа — загинула.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР та бути максимально уважними.

Якщо ви за кермом:

дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції;

дотримуйтесь швидкісного режиму;

не сідайте за кермо у стані сп'яніння;

оглядайте транспортний засіб перед виїздом;

у випадку втоми — зробіть зупинку у відведених місцях для відпочинку;

не користуйтесь мобільним телефоном;

пристібайтесь пасками безпеки та стежте, аби це робили ваші пасажири.

Пішоходи:

рухайтесь по тротуарах та пішохідних доріжках;

переходьте дорогу у встановлених місцях;

перед виходом на проїзну частину переконайтесь у безпеці.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів.