На Київщині у вихідні сталося понад 80 ДТП (фото)
Фото: Патрульна поліція Київської області
В результаті ДТП отримали травми дев'ять людей
Протягом минулих вихідних патрульні Київщини зафіксували 82 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 6 — з потерпілими. 9 людей у цих ДТП отримали травми, а одна особа — загинула.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР та бути максимально уважними.
Якщо ви за кермом:
- дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції;
- дотримуйтесь швидкісного режиму;
- не сідайте за кермо у стані сп'яніння;
- оглядайте транспортний засіб перед виїздом;
- у випадку втоми — зробіть зупинку у відведених місцях для відпочинку;
- не користуйтесь мобільним телефоном;
- пристібайтесь пасками безпеки та стежте, аби це робили ваші пасажири.
Пішоходи:
- рухайтесь по тротуарах та пішохідних доріжках;
- переходьте дорогу у встановлених місцях;
- перед виходом на проїзну частину переконайтесь у безпеці.
Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів.