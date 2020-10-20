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    У Києві п’яний водій протаранив автівку і, тікаючи, розтрощив ще одну (відео)

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    Водій Skoda пошкодив два автомобілі - У Києві п’яний водій протаранив автівку і, тікаючи, розтрощив ще одну (відео)
    Водій Skoda пошкодив два автомобілі
    Фото: скріншот відео

    У водія виявлено 2,36 проміле алкоголю

    У понеділок, 19 жовтня, на перехресті вулиць Вишняківської та Руденка в Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Близько 19:15 водій Skoda в‘їхав у Opel. Керманич Skoda почав тікати з місця аварії та в‘їхав ще й у Renault. Далі він намагався втекти у двори, але його затримали та передали правоохоронцям.

    Тест на стан алкогольного сп’яніння показава 2,36 проміле.

    На місці ДТП працювали правоохоронці.

    Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів

    ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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