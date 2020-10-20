У Києві п’яний водій протаранив автівку і, тікаючи, розтрощив ще одну (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій Skoda пошкодив два автомобілі Фото: скріншот відео

У водія виявлено 2,36 проміле алкоголю

У понеділок, 19 жовтня, на перехресті вулиць Вишняківської та Руденка в Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Близько 19:15 водій Skoda в‘їхав у Opel. Керманич Skoda почав тікати з місця аварії та в‘їхав ще й у Renault. Далі він намагався втекти у двори, але його затримали та передали правоохоронцям.

Тест на стан алкогольного сп’яніння показава 2,36 проміле.

На місці ДТП працювали правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів.