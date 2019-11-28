У Києві п’яна жінка за кермом авто врізалася в магазин (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор

Жінка підкинула в автомобіль патрульних хабара

У ніч на четвер, 28 листопада, на вулиці Закревського, 61/2 у Деснянському районі Києва автомобіль Dacia врізався в будівлю магазину. Під час спілкування з водійкою авто патрульні помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Інформатор.

Патрульні запропонували жінці пройти тест на наявність алкоголю в крові на місці або здати аналізи. Від огляду вона відмовилася. На неї були складені адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів).

Поліцейські розповіли, що під час спілкування жінка намагалася запропонувати їм гроші, щоб уникнути складання протоколу. Поліцейські відмовилися і попередили її, що ці дії є незаконними. Тоді жінка підкинула гроші в патрульний автомобіль.

Для фіксації того, що сталося, на місце викликали слідчо-оперативну групу. При огляді місця події з'ясувалося, що сума хабара - 300 гривень. Правоохоронці задокументували даний факт і вилучили речові докази.

Журналістам жінка розповіла, що просто відкотила автомобіль трохи назад, так як він стояв дуже близько до стіни, а в цей момент до неї під'їхали патрульні. Вона не заперечувала, що вживала спиртні напої, але робила це в барі. Жінка запевнила, що навіть не заводила мотор машини. Свої дії вона пояснила тим, що вирішила віддячити поліцейських за помилковий виклик і «пригостити» їх кавою.

При цьому, в розмові з патрульними вона підтвердила факт того, що була за кермом машини. На камерах відеоспостереження видно, що жінка приїхала до магазину і врізалася в будівлю. Після цього вона вийшла з машини і пішла в магазин.