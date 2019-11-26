На трасі Київ – Чоп автомобіль зніс відбійник і перекинувся (фото)
Поламаний відбійник впав на перекинуту автівку
Фото: Київ оперативний
Водій автівки опинився в лікарні
У ніч на вівторок, 26 листопада, на 63-ому кілометрі траси Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Peugeot.
Аварія трапилася поблизу села Ситняки Макарівського району Київської області.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
З поки що невідомих причин автомобіль збив відбійний і перекинувся.
Внаслідок ДТП водій Peugeot опинився в лікарні.
Причини аварії мають встановити слідчі.
Як повідомлялося, в ніч на 26 листопада на Набережному шосе в Києві сталася аварія за участі чотирьох автомобілів. В результаті зіткнення перекритими виявилися дві смуги в напрямку моста Метро.