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    На трасі Київ – Чоп автомобіль зніс відбійник і перекинувся (фото)

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    Поламаний відбійник впав на перекинуту автівку - На трасі Київ – Чоп автомобіль зніс відбійник і перекинувся (фото)
    Поламаний відбійник впав на перекинуту автівку
    Фото: Київ оперативний

    Водій автівки опинився в лікарні

    У ніч на вівторок, 26 листопада, на 63-ому кілометрі траси Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Peugeot.

    Аварія трапилася поблизу села Ситняки Макарівського району Київської області.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    З поки що невідомих причин автомобіль збив відбійний і перекинувся.

    Внаслідок ДТП водій Peugeot опинився в лікарні.

    Причини аварії мають встановити слідчі.

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    На трасі Київ – Чоп автомобіль зніс відбійник і перекинувся (фото)
    На трасі Київ – Чоп автомобіль зніс відбійник і перекинувся (фото)

    Як повідомлялося, в ніч на 26 листопада на Набережному шосе в Києві сталася аварія за участі чотирьох автомобілів. В результаті зіткнення перекритими виявилися дві смуги в напрямку моста Метро.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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