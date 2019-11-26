На трасі Київ – Чоп автомобіль зніс відбійник і перекинувся (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поламаний відбійник впав на перекинуту автівку Фото: Київ оперативний

Водій автівки опинився в лікарні

У ніч на вівторок, 26 листопада, на 63-ому кілометрі траси Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Peugeot.

Аварія трапилася поблизу села Ситняки Макарівського району Київської області.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

З поки що невідомих причин автомобіль збив відбійний і перекинувся.

Внаслідок ДТП водій Peugeot опинився в лікарні.

Причини аварії мають встановити слідчі.

Як повідомлялося, в ніч на 26 листопада на Набережному шосе в Києві сталася аварія за участі чотирьох автомобілів. В результаті зіткнення перекритими виявилися дві смуги в напрямку моста Метро.