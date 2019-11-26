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    У «Феофанії» розповіли про стан Кулеби та його сина після жахливої ДТП

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    24 листопада автомобіль під керуванням Миколи Кулеби потрапив у ДТП під Києвом - У «Феофанії» розповіли про стан Кулеби та його сина після жахливої ДТП
    24 листопада автомобіль під керуванням Миколи Кулеби потрапив у ДТП під Києвом

    Старший син Кулеби перебуває в медикаментозній комі

    В Уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби, який разом із синами постраждав у ДТП, закрита травма грудної клітки та перелом ребер з другого по десяте. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичних питань клініки «Феофанія» Андрій Строкань.

    «У (Миколи Кулеби. – Ред.) закрита травма грудної клітки та перелом ребер з другого по десяте. Така травма грудної клітки є однією з найбільш болючих в ранньому періоді травм», - розповів лікар.

    Також головний лікар «Феофанії» Ігор Семенів повідомив, що Миколу Кулебу не хвилює його стан здоров’я, він переймається станом дітей.

    Так, зі слів Семеніва, старший син Кулеби залишається у тяжкому стані після ДТП.

    «Тільки що закінчився консиліум за участю двох спеціалістів… Стан (старшого сина. – Ред.) залишається тяжким. Йому проводять певні медикаментозні заходи для того, аби зменшити больовий синдром, запобігти виникненню певних ускладнень з боку головного мозку, це найскладніше та найважливіше, що є на сьогодні. Також є травма грудної клітки, черевної порожнини, але там все більш-менш стабільно», - розповів Семенів.

    За його словами, наразі хірургічні втручання не плануються. «Але ми не може сказати, що їх не буде», - додав Семенів.

    На запитання журналіста, чи син залишається у комі, лікар повідомив: «Так, умовно кажучи, він перебуває в медикаментозній комі, яка необхідна в даній ситуації, це лікувальний процес».

    Миколу Кулебу планують перевести з реанімації до загального відділення.

    Нагадаємо, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

    Повідомлялося, що загрози життю Миколи Кулеби немає, однак його старший син - у важкому стані.

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

    За словами радника міністра внутрішніх справ України Володимира Мартиненка, перші дані слідства вказують на вину Миколи Кулеби у ДТП.

    Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Миколі Кулебі.


    Джерело: УНН

    ДТП лікар Київщина лікарня Микола Кулеба
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