У Києві п’яний чоловік ледь не замерз до смерті на вулиці (відео)

Чоловік пролежав на землі не менш як пів дня

Чоловіка з судомами забрали лікарі швидкої допомоги

У Києві перехожі помітили чоловіка, що лежав на землі у непритомному стані. Про це повідомляє «Київ оперативний».

З’ясувалося, що п'яний чоловік упав, пролежав багато годин на землі і став замерзати, з'явилися судоми.

Автор відео проходив повз і викликав швидку.

Місцеві мешканці бачили чоловіка, але нікому до нього не було діла.

Як повідомлялося, наприкінці вересня до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що нетвереза мати спить на вулиці, а поруч плаче її син. Коли інспектори прибули на виклик, мами хлопчика вже не було на місці. Вона пішла, залишивши сина. Патрульні знайшли та затримали жінку. Вон поводилась агресивно, лаялася та кричала.