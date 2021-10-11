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    У Києві п’яний водій влетів у відбійник, а тікаючи, протаранив кілька автівок (фото, відео)

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    Автомобіль Hyundai отримав серйозні пошкодження - У Києві п’яний водій влетів у відбійник, а тікаючи, протаранив кілька автівок (фото, відео)
    Автомобіль Hyundai отримав серйозні пошкодження
    Фото: Магнолія-ТВ

    У результаті ДТП є потерпілі

    У Деснянському районі Києва під час патрулювання приватна служба охорони помітила автівку Hyundai, яка в'їхала у відбійник та одразу поїхала з місця ДТП. Охоронці повідомили у поліцію та почали слідкувати за машиною. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Кермувальник Hyundai, як тільки побачив, що його переслідують, почав тікати. Дорогою протаранив два попутних автомобілі. На проспекті Маяковського почав розвертатися на червоний сигнал світлофора та вдарив зустрічний автомобіль Ford. Від зіткнення Ford розвернуло поперек дороги, а водій Hyundai поїхав з місця ДТП та зупинився за 500 метрів, вибіг з машини та сховався у кущах.

    Охоронці затримали чоловіка до приїзду поліції.

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    У Києві п’яний водій влетів у відбійник, а тікаючи, протаранив кілька автівок (фото, відео)
    У Києві п’яний водій влетів у відбійник, а тікаючи, протаранив кілька автівок (фото, відео)
    У Києві п’яний водій влетів у відбійник, а тікаючи, протаранив кілька автівок (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Очевидці повідомили, що від водія Hyundai добряче тхнуло алкоголем.

    Згодом чоловіка повезли до медзакладу на огляд на стан сп’яніння.

    У ДТП не обійшлося без травмованих. До лікарні шпиталізували водія Ford.

    На місці працювали правоохоронці, які з’ясовували всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 9 жовтня на Броварському проспекті сталася серйозна ДТП з маршрутним пасажирським автобусом.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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    У Києві п’яний водій влетів у відбійник, а тікаючи, протаранив кілька автівок (фото, відео)