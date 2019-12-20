У дворі будинку на Чоколівці згоріла Toyota



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Вночі вогнем було пошкоджено три автомобілі

В ніч на п’ятницю, 20 грудня, рятувальники Київського гарнізону двічі виїжджали на гасіння пожеж в транспортних засобах.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Перший виклик до Служби порятунку 101 надійшов о 3:35. У повідомленні йшлося, що у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Лятошинського, 24 в Голосіївському районі столиці загорілося авто. На місце події прибули рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці установили, що зайнявся вантажний автомобіль марки ГАЗ-53. О 3:57 бійці ліквідували загоряння.

О 4:24 до оперативно-координаційного центру ДСНС надійшло ще одне повідомлення про пожежу, яка виникла біля 9-поверхового житлового будинку на вул. Пулюя, 3 в Солом'янському районі столиці у припаркованому автомобілі Toyota RAV 4. О 4:49 рятувальники 3-ДПРЧ ліквідували пожежу. Внаслідок займання згорів моторний відсік та салон, а також пошкоджено лакофарбове покриття в поруч припаркованому автомобілі Geely CK.

Причини виникнення пожеж в транспортних засобах наразі встановлюються.

В обох подіях жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч 18 грудня столичні вогнеборці також двічі ліквідовували автомобільні пожежі. Вогнем пошкоджено три автівки.