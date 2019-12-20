Біля метро «Почайна» сталася серйозна ДТП (фото, відео)



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В аварію потрапили два автомобілі Фото: dtp.kiev.ua

Легковик на великій швидкості протаранив іншу автівку

У четвер, 19 грудня, пізно ввечері в Оболонському районі Києва поблизу станції метро «Почайна» сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

На перехресті зіткнулися два легкових автомобілі: одна автівку протаранила в бік іншу.

В результаті аварії важких травм ніхто не отримав.





У мережі також з’явилося відео моменту зіткнення.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві різко зросла кількість ДТП. Так, на столичних дорогах сталося 956 ДТП (позаминулого тижня – 896). У тому числі 54 ДТП – з потерпілими (позаминулого тижня – 23).

13 грудня на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та вантажівки. В результаті аварії 11 людей опинилися в лікарні.