  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині водій «під кайфом» збив жінку і врізався в автозаправку (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль зніс колонку автозаправки - На Київщині водій «під кайфом» збив жінку і врізався в автозаправку (фото)
    Автомобіль зніс колонку автозаправки
    Фото: Нацполіція

    ВІд отриманих травм жінка померла у приміщенні Бориспільської лікарні

    У місті Яготин на Київщині41-річний водій автомобіля Opel Ascona не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, після чого автівка врізалась у колонку автозаправної станції. На місці події прибули поліцейські та слідчі Бориспільського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В результаті аварії 62-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження, від яких в приміщенні Бориспільської лікарні померла.

    Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль вилучено на поміщено на майданчик тимчасового тримання.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Київщині водій «під кайфом» збив жінку і врізався в автозаправку (фото)
    На Київщині водій «під кайфом» збив жінку і врізався в автозаправку (фото)
    На Київщині водій «під кайфом» збив жінку і врізався в автозаправку (фото)

    За процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують т/з в стані сп’яніння) КК України.

    Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 10 років

    Бориспільським міськрайонним судом чоловікові обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

    Досудове розслідування триває.

    Раніше рятувальники повідомили, що автомобіль зіткнувся із заправними колонками АЗС «Іртерлогос». Внаслідок цього виникло загорання моторного відсіку автомобіля.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль розслідування жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині водій «під кайфом» збив жінку і врізався в автозаправку (фото)