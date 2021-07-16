На Київщині водій «під кайфом» збив жінку і врізався в автозаправку (фото)

ВІд отриманих травм жінка померла у приміщенні Бориспільської лікарні

У місті Яготин на Київщині41-річний водій автомобіля Opel Ascona не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, після чого автівка врізалась у колонку автозаправної станції. На місці події прибули поліцейські та слідчі Бориспільського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В результаті аварії 62-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження, від яких в приміщенні Бориспільської лікарні померла.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль вилучено на поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують т/з в стані сп’яніння) КК України.

Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 10 років

Бориспільським міськрайонним судом чоловікові обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Раніше рятувальники повідомили, що автомобіль зіткнувся із заправними колонками АЗС «Іртерлогос». Внаслідок цього виникло загорання моторного відсіку автомобіля.