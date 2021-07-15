  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві жінка вилізла на евакуатор, який забрав її автівку (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жінка заблокувала рух евакуатора з її автомобілем - У Києві жінка вилізла на евакуатор, який забрав її автівку (відео)
    Жінка заблокувала рух евакуатора з її автомобілем
    Фото: скріншот із відео

    Жінка не давала евакуатору вивезти автомобіль на штрафмайданчик

    У четвер, 15 липня, в центрі Києва жінка вилізла на бампер кабіни евакуатора, щоб він не забрав її автомобіль. Відео інциденту оприлюднив «Київ оперативний».

    «Дама запаркувала своє авто Ford із порушенням ПДР, приїхав евакуатор і забрав її (автівку). Дама наздогнала евакуатор, залізла йому на бампер і не відпускала…» – йдеться в дописі до відео

    Як повідомлялося, нещодавно в Києві на Русанівці жінка вилізла на капот автомобіля Hundai, щоб його не забрав евакуатор.

    Із 1 липня в Києві встановлено нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць.

    У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

    Читайте також:
    Теги: Київ автомобіль парковка евакуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві жінка вилізла на евакуатор, який забрав її автівку (відео)