У Києві жінка вилізла на евакуатор, який забрав її автівку (відео)

Жінка не давала евакуатору вивезти автомобіль на штрафмайданчик

У четвер, 15 липня, в центрі Києва жінка вилізла на бампер кабіни евакуатора, щоб він не забрав її автомобіль. Відео інциденту оприлюднив «Київ оперативний».

«Дама запаркувала своє авто Ford із порушенням ПДР, приїхав евакуатор і забрав її (автівку). Дама наздогнала евакуатор, залізла йому на бампер і не відпускала…» – йдеться в дописі до відео

Як повідомлялося, нещодавно в Києві на Русанівці жінка вилізла на капот автомобіля Hundai, щоб його не забрав евакуатор.

Із 1 липня в Києві встановлено нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць.

У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

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