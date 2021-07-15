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    У ДТП у Києві постраждала відома телеведуча (відео)

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    У соцмережі повідомляють, що після ДТП телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила до лікарні - У ДТП у Києві постраждала відома телеведуча (відео)
    У соцмережі повідомляють, що після ДТП телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила до лікарні
    Фото з відкритих джерел

    Мікроавтобус зіткнувся зі самоскидом

    У ніч на четвер, 15 липня, на вулиці Набережно-Рибальській сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка.

    За словами очевидців, кур'єр підрізав вантажівку, а бус не встиг загальмувати і врізався у вантажівку. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    За даними Telegram-каналу «Киев сейчас», у результаті аварії постраждали дві людини, в тому числі відома телеведуча каналу «1+1» Соломія Вітвіцька. Її та ще одну жінку госпіталізували медики.

    У ДТП обидва водії звинувачують скутериста. Кажуть, він створив аварійну ситуацію. Той свою провину заперечує.

    Як повідомлялося, 14 липня на вулиці Бударіна у Святошинському районі Києва сталася жахлива ДТП, в якій Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки.

    Теги: ДТП телебачення Київ вантажівки автомобіль
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    У ДТП у Києві постраждала відома телеведуча (відео)