У ДТП у Києві постраждала відома телеведуча (відео)

У соцмережі повідомляють, що після ДТП телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила до лікарні

Мікроавтобус зіткнувся зі самоскидом

У ніч на четвер, 15 липня, на вулиці Набережно-Рибальській сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка.

За словами очевидців, кур'єр підрізав вантажівку, а бус не встиг загальмувати і врізався у вантажівку. Про це повідомляє «Київ оперативний».

За даними Telegram-каналу «Киев сейчас», у результаті аварії постраждали дві людини, в тому числі відома телеведуча каналу «1+1» Соломія Вітвіцька. Її та ще одну жінку госпіталізували медики.

У ДТП обидва водії звинувачують скутериста. Кажуть, він створив аварійну ситуацію. Той свою провину заперечує.

Як повідомлялося, 14 липня на вулиці Бударіна у Святошинському районі Києва сталася жахлива ДТП, в якій Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки.