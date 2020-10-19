На Львівщині у масштабній ДТП загинули троє людей



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Аварія сталася близько 10.00

На дорозі «Київ-Чоп» зіткнулися чотири автомобілі

На Львівщині неподалік села Зубра Пустомитівського району сьогодні, 19 жовтня, на автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися чотири автівки, троє людей загинуло. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10.00.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі «ВАЗ-2109», «Опель Астра», «Мазда» та «Сітроен».

«Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинули водій та пасажир «ВАЗ», травмований пасажир автомобіля «Сітроен» помер дорогою до лікарні. Особисті дані учасників ДТП уточнюються», – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Як повідомлялося, у Запоріжжі мати з дитиною зухвало «провчила» водія, що не пропустив пішоходів (відео).

Нагадаємо, 17 жовтня у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів. Також в результаті аварії постраждали пішоходи, і лише дивом обійшлося без жертв – травми виявилися не смертельними.