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    Масштабна аварія у Києві: бетонозмішувач зім’яв п’ять авто і наїхав на перехожих (відео)

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    <p>У Києві через бетонозмішувач без гальм сталася масштабна ДТП</p> - Масштабна аварія у Києві: бетонозмішувач зім’яв п’ять авто і наїхав на перехожих (відео)

    У Києві через бетонозмішувач без гальм сталася масштабна ДТП

    Скріншот з відео

    У бетонозмішувача відмовили гальма

    У Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів. Також в результаті аварії постраждали пішоходи, і лише дивом обійшлося без жертв – травми виявилися не смертельними.

    Дорожній інцидент стався в п’ятницю, 16 жовтня, в районі Подолу. Про це передає «dtp.kiev.ua» на сторінці в Facebook.

    Згідно з попередньою інформацією, у бетонозмішувача відмовили гальма. Габаритний транспорт рухався вниз досить вузькою дорогою по вулиці Лук’янівській в бік Верхнього і Нижнього Валів.

    Через проблеми з гальмівною системою стався наїзд на інші авто. У підсумку бетонозмішувач зім’яв п’ять машин, причому деякі отримали сильні ушкодження.

    «Три авто розбиті дуже сильно. Тут ремонт на сотні тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

    Також вантажівка зачепила пішоходів, які проходили по цьому спуску – постраждали дві людини.

    Бетонозмішувач закінчила свій неконтрольований рух, врізавшись в паркан.

    Зазначається, що водій був тверезий.

    На місці ДТП працюють співробітники поліції, оперативно-слідча група і медики. Прибув також евакуатор. Всі причини та обставини аварії з’ясовуються.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 16 жовтня, о 12:43 на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo.

    ДТП Київ вантажівки водій аварія
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