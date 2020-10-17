Масштабна аварія у Києві: бетонозмішувач зім’яв п’ять авто і наїхав на перехожих (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві через бетонозмішувач без гальм сталася масштабна ДТП Скріншот з відео

У бетонозмішувача відмовили гальма

У Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів. Також в результаті аварії постраждали пішоходи, і лише дивом обійшлося без жертв – травми виявилися не смертельними.

Дорожній інцидент стався в п’ятницю, 16 жовтня, в районі Подолу. Про це передає «dtp.kiev.ua» на сторінці в Facebook.

Згідно з попередньою інформацією, у бетонозмішувача відмовили гальма. Габаритний транспорт рухався вниз досить вузькою дорогою по вулиці Лук’янівській в бік Верхнього і Нижнього Валів.

Через проблеми з гальмівною системою стався наїзд на інші авто. У підсумку бетонозмішувач зім’яв п’ять машин, причому деякі отримали сильні ушкодження.

«Три авто розбиті дуже сильно. Тут ремонт на сотні тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Також вантажівка зачепила пішоходів, які проходили по цьому спуску – постраждали дві людини.

Бетонозмішувач закінчила свій неконтрольований рух, врізавшись в паркан.

Зазначається, що водій був тверезий.

На місці ДТП працюють співробітники поліції, оперативно-слідча група і медики. Прибув також евакуатор. Всі причини та обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 жовтня, о 12:43 на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo.